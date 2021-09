Italiaans gehaktbrood met paprikasaus

Deze bevat meer ingrediënten maar de basis blijft gelijk: gehaktbrood en saus. Dit recept voor polpettone is van de eigenaren/chefs van restaurant Toscanini in Amsterdam, die De bijbel van de Italiaanse keuken schreven.

Verwarm de oven voor op 180 graden, fruit de ui in olijfolie glazig. Meng in een kom het gehakt, ei, een beetje nootmuskaat, knoflook, gehakte peterselie, citroenrasp en Parmezaan goed door elkaar, breng op smaak met een beetje zout en peper. Meng de uitjes erdoor, doe het vlees in een ingevette cakevorm en dan 40 min in de oven.

De saus: bak in olijfolie knoflook en champignons 5 min en leg apart. Bak de paprika-reepjes ook 5 min en schep de knoflook/champignons terug in de pan. Gepelde tomaten en olijven erbij, breng aan de kook, deksel erop, laat 15 min pruttelen en breng verder op smaak. Steek een priem of mes in het vlees; bij helder sap is het klaar. Serveer met de saus.

Nodig voor zes personen:

- 2 uien (fijngehakt)

- 1 kg rundergehakt

- 1 ei, nootmuskaat

- 1 teen knoflook (fijngehakt)

- ½ bosje bladpeterselie

- rasp van 1 citroen

- 100 g geraspte Parmezaan

Saus:

- 250 g champignons

(in schijfjes)

- 3 paprika’s (in reepjes)

- 2 tenen knoflook (plakjes)

- 400 g gepelde tomaten (fijngeknepen)

- 100 g pitloze zwarte olijven

- zout, peper, olijfolie