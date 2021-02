’Rund bleek apenvlees’

Mooiste reisherinnering

Slow travel rond de Middellandse Zee. Van Valencia naar Rome, van Napels naar Palermo, Sicilië, Malta/Gozo, Catania en vervolgens ook nog de Griekse eilanden Santorini, Milos, Foleandros en Kreta. In augustus vlogen we vanuit Athene weer naar huis.

Drama

Een bloedvergiftiging toen we bij de Dayaks in de rimboe van Borneo logeerden. 36 uur reizen van de bewoonde wereld. Dan besef je je dat je ver van huis bent.

Langste reis

Onze wereldreis van drie maanden. Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Cook eilanden en Japan. We kwamen thuis met 40 fotorolletjes! Van de kosten van het afdrukken van al die foto’s kon je destijds gemakkelijk nog een week naar de Canarische eilanden.

Koffers ooit kwijtgeraakt

In 46 jaar reizen nooit… Tot in 2018 én in 2019! In 2018 vliegend vanaf Puerto Rico misten we bijna de overstap in Atalanta. We sprongen net op het tijd het vliegtuig in, onze koffers niet. Reeds in het vliegtuig kregen we via de app bericht dat onze koffers later zouden worden thuisbezorgd. Perfect geregeld! In 2019 vlogen we van Hong Kong via Parijs naar huis en toen gebeurde precies hetzelfde. Hopelijk wordt het geen trend, als is het wel prettig thuiskomen, je hoeft niet gelijk uit te pakken en de was te draaien.

Ultieme vakantiegadget

Klinkt misschien ouderwets, maar we hebben een culinaire gids waarin wordt uitgelegd wat de Franse term voor gerechten is. We hebben hierdoor al menigmaal uitstekend gedineerd in Franstalige landen.

Gekste ooit

Toen we de Dayaks bezochten werd mij een jonge vrouw aangeboden die met ons mee naar huis mocht gaan. En dat terwijl mijn eigen vriendin er gewoon bij was. Bij mijn reis naar Cuba (de tweede charter ooit naar het eiland) raadde het reisbureau me aan om gedroogd voedsel mee te nemen ‘want er was aan alles een tekort daar’. Maar er was natuurlijk ruim voldoende voedsel en je had de gezichten moeten zien van de Cubaanse familie waar we de gedroogde boerenkool met aardappelpuree samen mee aten.

Gekste voedsel

Toen we vanuit het Indonesische eiland Komodo terugkwamen op het eiland Sumbawa kregen we een heerlijk bord rijst met – dachten we – rundvlees erbij. Het bleek achteraf apenvlees te zijn. Smaakte prima!

Mooiste ontmoeting

De ontmoeting met onze Foster dochter op het eiland Java. Ze was toen 4 jaar jong. Nu is ze een vrouw van 38, we hebben nog steeds contact en ze heeft haar dochter naar mij vernoemd: Gera.

Favoriet adresje

Asteria Café in Agios Nikolaos op het eiland Kreta. We komen daar al 20 jaar en zitten dan graag op het terras aan de drukke straat. Naast veel toeristen komt daar het hele Griekse leven voorbij. Geiten achter een motor, opa in zijn 50 jaar oude pick-up. Geweldig!

