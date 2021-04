Premium Financieel

Vijf vragen: autoproductie stil door tekort aan chips

Ford legt noodgedwongen de productie in twee fabrieken voor twee weken stil, omdat de autofabrikant niet aan de chips kan komen die nodig zijn om auto’s te maken. Er komt hulp uit Taiwan om het chiptekort op te lossen en ook in Europa azen landen op eigen productie. Vijf vragen over de problematiek:...