Kookinspiratie: crèmesoep van witte asperges

Nodig: 1 kg witte asperges (schoongemaakt), 2 el roomboter, 1 ui, gesnipperd, zout, 1 aardappel (geschild, in kleine blokjes gesneden), 50 ml droge witte wijn of sherry, 1-1,5 liter hete witte-aspergebouillon of groentebouillon, 300 ml room, ½ tl nootmuskaat (versgeraspt), zwarte peper (versgemalen), paars shisoblad of bieslooksprieten (ter garnering), hazelnoot- of truffelolie (ter garnering, optioneel).

Bereiding: Snijd de asperges in stukken van ca. 4 cm en houd de toppen apart. Verhit de boter in een soeppan en fruit de ui 3 minuten op middelhoog vuur. Bestrooi met een snuf zout. Voeg de aardappelblokjes en asperges toe, zet het vuur iets hoger en bak al roerende 2 minuten. Blus af met de witte wijn. Schenk er 1 liter aspergebouillon bij. Roer de room erdoorheen. Kook de soep, afgedekt, 15 minuten. Haal de pan van het vuur. Rasp de nootmuskaat boven de pan. Pureer de soep met een staafmixer glad. Breng op smaak met zout en versgemalen peper. Voeg eventueel extra bouillon of heet water toe om de crèmesoep iets te verdunnen.

Snijd de achtergehouden aspergekopjes met een scherp mes of mandoline in plakjes. Schep de soep in platte kommen en garneer met de aspergeplakjes, een extra snuf geraspte nootmuskaat en bieslook of rucola-cress. Druppel er eventueel wat hazelnoot- of truffelolie overheen. Serveer met geroosterd desembrood.