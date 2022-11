Tips van Zamarra om een gietvloer te onderhouden

1 Een gietvloer ziet er strak uit en is doorgaans makkelijk te onderhouden. Er zijn verschillende soorten gietvloeren: beton, polyurethaan en kunststof.

2. Knoeit u iets op een gietvloer, neem dit dan zo snel mogelijk met een microvezeldoek op. Als u een vlek langer dan drie uur laat liggen, kan de kleur in de vloer trekken.

3. Boenen op vlekken met een schuurspons of schuurmiddel is uit den boze omdat dit krassen kan veroorzaken. Een melamine wondersponsje is veilig te gebruiken.

4. Kies voor het dweilen van de vloer een goede microvezeldweil in combinatie met water. Dit is in principe voldoende om de vloer hygiënisch schoon te maken. Wilt u toch een schoonmaakmiddel toevoegen, kies dan een vloerreiniger zonder zeep (pH-neutraal). Gebruik geen allesreiniger of groene zeep; deze middelen kunnen na verloop van tijd zeepresidu achterlaten waardoor de vloer dof wordt of er strepen en voetstappen zichtbaar blijven.

5. Let op met rubber, bijvoorbeeld van deurmatten en rubber wieltjes. Rubber kan weekmakers bevatten die op een polyurethaan en kunststof gietvloer gele vlekken achterlaten.