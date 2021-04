Apple bestaat 45 jaar: is het écht allemaal begonnen in een garage?

Veel Apple-fans zien de garage van Jobs’ ouderlijk huis in het plaatsje Los Altos, in Silicon Valley, als een soort bedevaartsoort. De plek waar Steve Jobs en Steve Wozniak op 1 april 1976 hun bedrijf zouden zijn begonnen, kreeg zelfs de historische status.

Steve Jobs richtte in 1976 samen met Steve Wozniak Apple op. Jobs was desrijds 21 jaar. Ⓒ Hollandse Hoogte / Science Photo Library

Dat het allemaal begon in die gagrage is echter een mythe, zo onthulde Wozniak eens in een interview met Bloomberg. In de garage werd niets bedacht en gemaakt, het is slechts een plek waar de oprichters graag samenkwamen.

„De garage is een mythe”, zei Wozniak. „We hebben daar geen ontwerpen of prototypes gemaakt, geen breadboarding gedaan, geen productplanningen, geen fabricage. Die garage was eigenlijk van weinig nut, behalve dan dat het een plek was waar we ons thuisvoelden. We hadden toen geen geld, dus moesten we thuis werken.”

Hoe dan ook, Apple is in al die jaren uitgegroeid tot een van de meest waardevolle merken ooit. Hoewel Apple op 1 april 1976 werd opgericht, werd het bedrijf pas op 3 januari 1977 ingeschreven bij de lokale Kamer van koophandel.

Een paar leuke feitjes op een rij: