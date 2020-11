Recept van de dag: spruitjessoep

Bij mij gaan spruiten in de koekenpan. Precies zoveel dat de bodem helemaal is bedekt. Eerst even boter in de pan en de spruiten in de boter bakken. Tot ze net denken dat ze nu wel eens bruin zouden kunnen worden. Dan half bouillon en half water erbij tot de spruiten net niet onderstaan. Vuur hoog, en op een gegeven moment hoor je boter beginnen te spetteren. Al het water is weg en de spruiten (even schudden met de pan) liggen heerlijk gaar te glanzen.

Je kan hetzelfde ook in een soeppan doen. En met meer spruiten.

Nodig voor 4 personen:

•500 gr spruitjes

•1 l groentebouillon

•100 gr boter

•scheut olijfolie

•½ eetl kurkuma

•1 stukje gember (1 cm) gehakt

•2 tenen knoflook, gehakt

Bereiding:

Snij ze nu in kwarten en zet aan in de boter en olijfolie. Doe er de knoflook bij en de verse gember. Laat ook de kurkuma meebakken. Laat smoren en voeg de groentebouillon toe. Breng aan de kook en 10 minuten garen. Nu zet je de staafmixer in de soep en met wat zout en peper breng je het geheel qua smaak in balans. Wat croutons erdoor, heerlijk.