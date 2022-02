Premium Het beste van De Telegraaf

De geboorteboom is een mooi gebaar voor mens én natuur

Door Katina Stavrianos Kopieer naar clipboard

De aanplant van een boom markeert de geboorte van een baby, maar daarmee is het nog geen bos.

Twee geboortebossen werden deze maand geopend: Park Zwanenburg in Noord-Holland en het Waalbos op het Zuid-Hollandse IJsselmonde. Tientallen gezinnen plantten er met een feestelijke ceremonie de eerste bomen ter ere van de geboorte van een baby. Daarmee is het nog niet af, want bij de geboorte van een bos komt heel wat meer kijken.