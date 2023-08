Zo voorkom je dat de koelkast naar Franse kaas gaat stinken

Vraag:

Dinand: „ Als ik Franse kaas (met name camembert) in de koelkast opberg, gaat het behoorlijk stinken. We pakken de kaasjes in met folie en een plastic zakje. Dat helpt niet.”

Antwoord:

Zamarra: Kaasjes kunnen vreselijk stinken, daar helpt geen plastic zakje tegen. Ik gebruik Curver-bakjes, wat de geur goed tegenhoudt. De koelkast kunt u uitsoppen met heet water met een paar eetlepels schoonmaaksoda. Als het heel erg is, moet u het misschien herhalen. Een bakje baking soda in de koelkast neutraliseert ook geuren.