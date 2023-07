Crèmes, gezonde snacks en een strijkijzer: dit heeft trucker Sebastian (40) altijd bij zich

’Dit werk zou ik echt niet kunnen doen als het niet mijn passie was. Want hoe mooi het ook is om op plekken te komen waarvoor anderen grof geld betalen en hoe prachtig ik het ook vind om onderweg mijn eigen boontjes te doppen en met niemand rekening te hoeven houden, ik geef er wel veel voor op.

Verjaardagen doordeweeks moet ik overslaan en mijn vrouw staat grotendeels alleen voor de opvoeding van onze zoon. Hij is na 27 weken zwangerschap geboren terwijl ik in Italië zat. Ik ben zo snel mogelijk naar huis gereden, maar het moment suprême had ik gemist. Dat vond ik heel lastig.

Inmiddels is hij zeven. Hij vindt de vrachtwagen interessant, maar is niet altijd blij als ik wegga. Toch kan ik me geen mooier beroep voorstellen. Die hoge cabine, in de auto slapen en onderweg steeds iets nieuws voorbij zien komen...

Als klein jongetje vond ik het geweldig om mee te gaan met mijn vader die ook vrachtwagenchauffeur was. Hij was steeds één of twee weken weg. Mijn schema is hetzelfde. Meestal zit ik in Italië, waar ik voor Hartog Transport laad en los.

Eigenlijk neem ik altijd drie tassen mee. De eerste is een toilettas. Het allerbelangrijkste is mijn elektrische tandenborstel. Als ik die vergeet, ben ik in staat om onderweg een nieuwe te kopen.

Verder vul ik de tas met allerlei crèmes en andere verzorgingsproducten. Haha, dat verwachtte je zeker niet, hè? Veel mensen denken dat alle vrachtwagenchauffeurs een beetje smoezelig zijn en elke dag gehaktballen eten.

Nou, ik niet. Het klopt dat het langs de weg makkelijker is om een ongezonde hap te krijgen. Op een gegeven moment werd het me te bont; als ik zo doorging, zou ik dichtgroeien!

Fruit

Daarom is de tweede tas die ik meeneem gevuld met gezond eten en drinken voor de hele week. Kleine paprikaatjes en komkommertjes, fruit... van alles. Dat, in combinatie met de work-outs die ik onderweg doe, heeft ervoor gezorgd dat ik inmiddels zeventien kilo lichter ben en me een stuk fitter voel.

En in de derde tas zit mijn kleding. Ook al heb ik een klus van één week, ik neem altijd genoeg kleding voor twee weken mee. Het kan zomaar zijn dat alles langer duurt dan gepland en dan zou ik het vervelend vinden om zonder te zitten.

Mijn kleding is altijd netjes. Ik kom graag verzorgd en professioneel voor de dag. Een joggingbroek mag dan lekker zitten, ik vind het geen gepaste werkkleding. In plaats daarvan zit ik in een nette broek en gladgestreken overhemd achter het stuur.

Hoe ik dat voor elkaar krijg? Een reisstrijkijzer. Als ik lezers één tip mag meegeven, dan is dat het. Wat een uitvinding!”