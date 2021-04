Dit is de beste manier om gember te bewaren (en zo lang blijft het goed)

Koelkast

Sommige mensen bewaren gember gewoon op kamertemperatuur, bijvoorbeeld in de fruitschaal. Toch is de beste manier om gember te bewaren in de koelkast, bij voorkeur in een afgesloten diepvrieszakje of een papieren zakje.

Zo blijft gember ongeveer 3 weken goed. Let wel: we hebben het hier over ongesneden, ongeschilde stukken verse gember. Gember op voorhand snijden en schillen zal niet alleen zorgen dat je gember minder lang goed blijft, het neemt ook een deel van de versheid en dus de smaak weg.

Vriezer

Zit je met een teveel aan gember? Dan kun je de gember ook heel makkelijk invriezen (ook hier weer liefst in een afgesloten diepvrieszakje).

Heb je vervolgens een stukje gember nodig in een recept? Haal de bevroren gember dan uit de diepvries en rasp ervan af wat je nodig hebt. Gek genoeg is bevroren gember niet moeilijker om te schillen dan gewone. Ontdooien hoeft dus niet. Je zou er eventueel ook voor kunnen kiezen om de gember al op voorhand te raspen en op die manier in te vriezen.

Gember in de diepvries blijft ongeveer 1 jaar goed.