Perfectionist? Dit is het moment dat het gevaarlijk wordt

Volgens psychotherapeut Shannon Garcia is perfectionisme een vorm van angst. “Het kan je op sommige momenten meer tegenhouden dan dat het je verder helpt in je carrière”, zegt ze tegen Huffington Post.

Obsessief

Dat komt omdat sommige mensen zo bang worden dat ze het niet goed genoeg doen, dat ze het helemaal niet doen. Er zijn verschillende seintjes dat je die richting opgaat. Zoals wanneer je vooral piekert over wat je niet hebt gedaan, in plaats van wat je wel voor elkaar hebt gekregen.

Perfectionisten accepteren over het algemeen ook geen complimenten maar zijn wel obsessief bezig met wanneer ze een fout hebben gemaakt. Doe je dat te lang, dan kan dat ervoor zorgen dat je richting een burn-out gaat.

De angst kan soms zo diep zitten, dat je deadlines mist. Omdat je vindt dat je werk nooit goed genoeg is. Daardoor lever je uiteindelijk niets op, in plaats van werk dat gewoon nog een beetje bijgeschaafd moet worden. Gebeurt het vaak dat je een deadline mist? Dan zullen je collega’s je op den duur als onbetrouwbaar gaan zien.

Sociaal perfectionisme

In je sociale leven kan perfectionisme ook zorgen voor problemen. Vooral als het betekent dat je niet meer op pad gaat met vrienden uit angst dat je niet goed genoeg bent. Perfectionisten kunnen zichzelf soms enorme sociale druk opleggen, om zo leuk mogelijk over te komen.

Vraag je jezelf soms af of je niet te perfectionistisch bent? Vraag jezelf dan of je wereld kleiner wordt door je hoge standaarden en of het je ongelukkig maakt. Is dat het geval? Probeer de lat dan wat minder hoog te leggen en neem genoegen met ‘goed genoeg’, in plaats van perfect.