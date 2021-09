Maaike at op de Seychellen vliegende hond: ’Smaakt een beetje naar duif’

Mooiste herinnering

„Wandelen over de Chinese Muur. Ik had er veel documentaires over gezien, zo bijzonder om er te lopen! De Chinese Muur kronkelt zover als het oog reikt door het landschap heen, bijna niet voor te stellen. Dat geldt ook voor het terracottaleger en de Verboden Stad.”

Drama

„In Maleisië maakten we een lange busrit om naar Kuala Lumpur te komen. Onderweg brak noodweer los. Het verkeer stond muurvast. Op zich niet zo’n drama, maar onderweg kreeg ik last van een oorontsteking, een souvenir van onze duiken bij het eiland Tioman.

Mijn oor zwol steeds meer op en werd zo pijnlijk en gevoelig dat ik alleen nog maar op stukjes mango kon sabbelen; kauwen lukte niet meer. Toen we eenmaal bij het busstation aankwamen, waren er geen taxi’s. Het busstation stond niet op onze kaart en het was een zoektocht om naar het hotel te komen. De volgende dag knapte ik door een lading antibiotica gelukkig snel weer op.”

Droom

„Een droom die we in coronatijd waarmaakten, was een oude Volkswagen T4 camper kopen en pimpen. Vorig jaar hebben we meteen een reis door Frankrijk gemaakt en dit jaar een rondreis door Spanje en Portugal. We kamperen bovendien vaker in eigen land omdat de camper altijd klaarstaat. We zouden ons busje naar Zuid-Amerika willen verschepen om de Pan-American Highway naar Centraal-Amerika te rijden...”

Gek

„Toen we naar Caye Caulker in Belize gingen, hadden we onze nieuwe Canadese vrienden beloofd een boottrip te boeken. We vonden een zeiltrip met een goede deal. Maar toen de boot vertrok, bleek waarom. De schipper bleek geïnteresseerder in zijn rumpunch dan in de zeilen te hijsen... De hele tocht maakten we op de motor en we hadden het idee dat de bemanningen van andere boten ons uitlachten. De zeekoeien die we tijdens het snorkelen zagen, maakten veel goed.”

Gegeten

„Vliegende hond op het eiland La Digue op de Seychellen. Of we het wilden proberen, vroeg de eigenaar van ons geweldige guesthouse. Heel lekker vond ik het niet, het smaakt een beetje naar duif.”

Advies

„De app TripIt is geweldig. Alle reisdocumenten, planning, enzovoorts in één app. Zo handig voor een rondreis waarvoor je veel hebt gepland. Als je de app aan je e-mail koppelt, laadt die boekingsbevestigingen van bekende sites automatisch in.”

