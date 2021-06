Bang en Olufsen Portal gaming headset review

Het is een headset met een flinke prijskaart, maar dan heb je ook een nagenoeg perfecte koptelefoon.

Wat is het?

De B&O Portal headset is kort gezegd een draadloze koptelefoon die voor de Deense audiogigant de introductie op de gaming markt inluidt. Bang en Olufsen boort een hele nieuwe markt aan op audiogebied, een waarin nogal wat eisen voorbij komen. Het is dan ook niet gek dat de handen ineen geslagen zijn met Microsoft voor deze koptelefoon en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De Portal headset combineert namelijk de kracht en kwaliteit van Bang en Olufsen met een flink voordeel voor Xbox gamers. De koptelefoon heb je al voor 499 euro in huis waarbij je de keuze hebt uit Black Anthracite (donkergrijs), Grey Mist (zilver) of Navy (blauw).

Zodra je de koptelefoon uit zijn luxe doos haalt, weet je al dat je met een B&O te maken hebt. De koptelefoon is namelijk ontzettend stijlvol weergegeven en straalt letterlijk less is more uit. Alleen de hoognodige dingen zitten op de headset en toeters en bellen zoals RGB verlichting of dergelijke zul je niet vinden. De bouw van de headset is eenvoudig, maar degelijk. Precies wat je van B&O mag verwachten.

De 282 gram wegende Portal bestaat uit hoogwaardige materialen zoals bamboetextiel en memoryfoam in de hoofdbeugel en lamsleer op de oordoppen zodat hij altijd comfortabel zit. Het geheel wordt bij elkaar gehouden door de samenstelling van composiet polymeer voor een degelijk gevoel. De Portal is rondom de oorschelpen voorzien van een aan/uit-knop, volumeregeling en een toets voor noise cancelling is aanwezig. Verder heeft de Portal uitstekende ingebouwde microfoon en zijn er een 3.5mm aansluiting en een USB-C aansluiting aanwezig.

Is het wat?

Audiofielen opgelet, want dit is echt smullen. De Portal headset zorgt bij Xbox bezitters voor een 2.4 Ghz verbinding die met één druk op de knop tot stand gebracht wordt. Voor alle andere gebruikers is de headset voorzien van Bluetooth 5.1 en ook daarop is deze eenvoudig te koppelen waarna een degelijke verbinding tot stand zonder interferentie gebracht wordt. De oordoppen van de Portal headset bevatten drivers die een enorm frequentiebereik hebben.

Op gaming gebied uit zich dat in het horen van de kleinste geluidjes zoals voetstappen in de verte die met Dolby Atmos perfect weergegeven worden op de Xbox Series X. Op het gebied van films, series en muziek uit zich dit in een benadering van perfectie van zowel de diepe bassen als de hoge tonen.

Het volume en de noise cancelling regelaars op de oorschelpen voelen intuïtief aan en regelen de balans tussen het in-game geluid en je chat of het geluid van je andere media.

Via de oordoppen zelf regel je onder andere het aannemen van gesprekken, het afspelen van je muziek en het pauzeren van je favoriete film of serie. Allemaal met twee simpele tikken op je oordop. Een microfoon is er niet, althans niet zichtbaar. Deze is ingebouwd in de oorschelpen, maar fungeert er niet minder om. Sterker nog, het geluid van de microfoon is zo helder als het water bij de stranden van Ibiza en deels instelbaar via gratis de B&O app.

Hoewel de accu van de headset ervoor zorgt dat er bij een volle lading 34 uur geluisterd kan worden of ruim ruim uur gegamed kan worden, is de USB-C niet de snelste. De laadtijd van de accu is namelijk ruim drie uur. Niet getreurd, want die drie uur is alleen voor een volle lading. Na ongeveer een uurtje laden kan er alweer flink wat uren gemaakt worden op elke platform. En dan is er altijd nog de nacht om op te laden.

Plus- en minpunten

+ Stijlvol en degelijk ontwerp

+ Ontzettend comfortabel

+ De kwaliteit die je van B&O mag verwachten

+ Speciale connectiviteit voor Xbox bezitters

- Flinke prijskaart

- Opladen duurt wat langer, ondanks USB-C

- De app laat zich niet makkelijk verbinden

Conclusie

Bang en Olufsen bewijst weer eens dat kwaliteit, degelijkheid én comfort wel degelijk in één pakket voorbij kunnen komen met de Portal headset. De draadloze koptelefoon is de intrede van de Deense fabrikant op de gaming markt en steekt direct de concurrenten naar de kop. De Portal is stijlvol en comfortabel en heeft alleen de nodige elementen die ook nog eens intuïtief ingedeeld zijn op en om de oorschelpen. Los van de prijskaart die de headset toch wat exclusiever maakt, zijn er wat kleine puntjes van kritiek, maar voor audiofielen met een Xbox is dit dé headset om te hebben.