Zo ontdek je bijzonder Barça op z’n best

De toeristische hoogtepunten van Barcelona kennen we allemaal. Natuurlijk, Gaudí’s Sagrada Família is nog altijd prachtig, zeker nu de bouwdoeken meer en meer verdwijnen. Leuker is het echter om van de gebaande paden af te gaan.

Op zoek

Samen met Annebeth Vis gaan we op zoek naar verborgen parels. De geboren Hilvarenbeekse woont al ruim twintig jaar in Barcelona. Ooit neergestreken vanwege het studentenleven, maakte de diversiteit van de stad dat zij bleef.

„Alles zit op bereikbare afstand”, vertelt ze. „Het heeft alles: mooie galeries, een fijn strand, interessante architectuur, leuke terrasjes. Tegelijkertijd heerst er een relaxte mediterraanse sfeer zonder dat men lui is.”

Bekijk ook: Ultieme luxe in Barcelona

Toch zit het Nederlandse element er nog altijd in, want we verkennen de stad per fiets. Annebeth organiseert stadstoers met de tweewieler waarbij ze vaste routes heeft maar ze willigt ook, zoals nu, verzoeknummers in.

Dat maakt dat we via het levendige Plaça Reial de gotische wijk Barri Gòttic (vlak naast de beroemde en vanwege een overvloed aan zakkenrollers ook beruchte Las Ramblas; sla ’m gerust over) doorkruisen, langs de patio’s van het Archivo de la Corona de Aragón, kleine verborgen oases midden in de stad.

Ook fietsen we langs het Museum Frederic Marès, met binnen een verzameling sculpturen uit de Spaanse School. Het binnenplein van Casa de l’Ardiaca is weer zo’n oase met veel groen en in het midden een fier naar de hemel groeiende palmboom. Echt zo’n plek waar je niet komt als je niet iemand als Annebeth aan je zijde hebt.

Fijne sfeer

Vervolgens trappen we naar las Ramblas die wél op de lijst kan: die van de in het westen gelegen wijk El Raval. Zoals dat vaak gaat in grote steden was het vroeger een wijk waar je je niet durfde te vertonen, met armoede en criminaliteit, maar waar je nu gezien wilt worden.

Bekijk ook: Market Hotel in Barcelona

Naast El Borne is dit namelijk momenteel de hipste buurt van Barça. Een mengelmoes van bewoners en winkeltjes, variërend van hippe koffietentjes met zoete lekkernijen tot tapastentjes. Maar ook bodega’s met voor je neus afgeschaafde op de tong smeltende Spaanse ham.

Via de nauwe middeleeuwse straatjes, waar hoog boven ons hoofd de kleurrijke was hangt te drogen en de zon zijn best doet de gelige kinderkopjes te raken, fietsen we langs boetiekjes.

Wederom zien we overal cafeetjes waar voornamelijk mannelijke buurtgenoten aan de toog hun sterke koffie nuttigen en terrasjes waarbij het op elk tijdstip maar de vraag is welke maaltijd de Spanjaarden nu weer tot zich nemen.

Ook hier hangt die sfeer die Barcelona zo geliefd maakt: relaxed zonder vervelend traag te worden. Genietend van het leven, de zon en die veelzijdigheid. Op elke hoek en in elk straatje wacht een nieuwe verrassing. Precies waarop Annebeth zo dol is.

Na een dag op de fiets dat ándere Barcelona te hebben verkend, snappen we waarom.

Bekijk ook: De andere wereld van de Costa del Sol

Adressen voor op de to do-list

Street art

Door heel de stad vind je hoog op een muur geplaatste blikjes met liefdevolle boodschappen; kunstwerken van Me lata, dat in het Spaans niet alleen blikje betekent, maar ook verwijst naar het kloppen van je hart. Een vooralsnog onbekend stel, zeg maar Barcelona’s Banksy, dat al zo’n 10 jaar met deze werken een positieve boodschap wil uitdragen.

Wandel ook naar Keith Harings muurschildering en The Kiss of Freedom; 6000 bij elkaar geplaatste foto’s die, inderdaad, een kus uitbeelden (Carrer dels Capellans 16). In ArteVistas Gallery vind je veel street art en andere mooie werken, waar de galerie-eigenaren maar wat graag over vertellen (Passatge del Crèdit 4). Hedendaagse kunst vind je in Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB, Carrer de Montalegre 5) en Museu d'Art Contemporani (Plaça dels Àngels 1). De stenen obstakels worden (legaal) gebruikt door skaters om hun kunsten te vertonen.

Fietsen

Als iemand je alles kan vertellen over Barcelona, of het nu bekend of onbekend is, is het Annebeth wel. De fietstour die wij maakten was op maat, ze zoekt namelijk graag naar net wat anders. Op haar site barcelonatips.nl kun je terecht voor veel informatie en tips. Ook heeft ze een eigen app die je (gratis) kunt downloaden, mocht je liever zonder gids de stad verkennen.

Stadspark

In het Ciutadella Park komen de locals op mooie dagen bijeen voor een picknick. In het grootste park van Barcelona (uit 1888) vind je tuinen in Engelse stijl en het imponerende Castell dels Tres Dragons met kasteelgracht en fontein.

Passeig de Picasso 21

Kerk

Wat deze kerk is voor de toeristen is de Santa Maria del Mar voor de inwoners van de stad: een prachtig vormgegeven kathedraal, nog enigszins verborgen voor het grote publiek.

Plaça de Santa Maria 1

Strand

Natuurlijk hoeven niet alle bekende plekken van Barcelona overgeslagen te worden. De Oude Haven blijft leuk, steek vandaar uit door naar het strand, met de moderne gebouwen, gebouwd voor de Olympische Spelen van 1992, blinkend in de zon. Op mooie dagen zijn er SUP-boards te huur en worden de volleybalveldjes druk bespeeld. Nu is het de uitvalsbasis om die echte vakantiesfeer te proeven, vroeger woonden hier de fabrieksarbeiders, werkend in de fabrieken vlak aan zee. In veel van die gebouwen huizen nu start-ups of culturele instellingen.

Markt

De Sant Antoni-markt is van buiten al mooi om te zien, met in de vorm van een Grieks kruis met vier armen die alle even lang zijn. Binnen is een levendige markt verdeeld in divisies, waar de hammen hangen, de vis ligt en de tapas klaarstaan in de vitrinekasten. Hier doen ook de locals vaak hun boodschappen. Weliswaar is de waar iets duurder, maar liever gaan ze voor kwaliteit. Die kun je zelf ook ervaren: genoeg (sta)tafels om even wat tapas uit het vuistje te nuttigen.

Carrer del Comte d'Urgell 1

Koffie

Goed zoeken: in La Central zit een boekhandel in oud klooster. Die alleen al is het bezoeken waard, maar de afgeschermde tuin leent zich uitstekend voor drankje of een goede koffie.

C/ de Mallorca 237

Tapas

Zeker niet overslaan: een van de oudste en bekendste tapasbars van Barcelona: La Plata. Op een steenworp van het strand en bekend bij toerist én local. De menukaart is eenvoudig: er zijn slechts zes gerechtjes te bestellen. Genoeg om Spanje op je bord te ervaren!

Carrer de la Mercè 28

Cocktails

Vers geopend in Barcelona: de van-alles-wat-club van Lynk & Co. De voormalige bank is omgetoverd in een eclectisch wonderland met wonderlijke sculpturen zoals paskamers ingekapseld in een smaragdgroene berg en een 3D-geprinte koepel geïnspireerd op de buik van een walvis. In de (ook te boeken) vergaderruimtes in de voormalige kluis worden gratis workshops gegeven en door het hele gebouw vind je producten van lokale ontwerpers, waardoor het ook een winkel is.

Passeig de Gràcia 44

Stylish paella

Natuurlijk draait het in een restaurant om het eten, maar stiekem wil het oog ook wat. Het kleurrijk en stilistisch verantwoorde Julieta’s is van beide markten thuis. Op kleurrijke banken eet je hier vanaf roze tafels uiteraard paella, maar ook de lijst met voorgerechten is lang. Tip: hou wat ruimte over voor de tongstrelende desserts.

Passeig del Mare Nostrum 19

Gezond

Eat Real is het motto van de vier vestigingen van Honest Greens die Barcelona kent. Je kunt je bowl of bord vol (laten) laden met zelfgekozen ingrediënten, waarbij je je eigen salade bouwt. Veganistisch of vegetarisch en zelfs keto: liefhebbers van dus écht, men ook nog eens biologisch en gezond eten, moeten hier zijn!

Rambla de Catalunya 3 (en nog drie andere filialen)

Slapen

Met om de hoek Gaudí’s Casa Milà en La Sagrada Familia is Sir Victor Hotel een heel fijne uitvalsbasis voor een citytrip. De gastvrijheid is opvallend, het ontbijt uitgebreid en het dakterras (met zwembad!) lekker, ook als je er niet verblijft, voor een van de vele cocktails of het panorama-uitzicht. Carrer del Rosselló 265

Ook The Hoxton heeft een prachtig dakterras, eveneens met zwembad, al kun je ook in de lobby terecht voor een drankje. Het bijbehorende Four Corners is een aanrader en binnen no time sta je op het strand.

Avinguda Diagonal 205