Top 5: de lekkerste krentenbollen (met krenten én rozijnen)

’Het leven is geen zoete krentenbol’, ontdekte ik tijdens mijn speurtocht naar de herkomst van de krentenbol. Mij was dit spreekwoord vreemd, al begreep ik direct wat ermee wordt bedoeld. Stel je eens voor dat het leven altijd zo zoet was. Heerlijk!

Het verhaal wil dat krentenbollen uit Engeland komen. Een pastoor zou in de 17e eeuw voor deze currant buns krenten uit Griekenland hebben gebruikt omdat hij daar had gediend.

In ons land at men vroeger krentenbollen tijdens begrafenissen; ze werden toen ook wel leedbollen genoemd. Misschien om met het zoet de pijn van het verlies iets te verzachten? Krentenbollen zijn in elk geval niet meer uit onze eetcultuur weg te denken.

Voor de test ontstond verwarring omdat er behalve krentenbollen ook rozijnenbollen te koop zijn. Krenten en rozijnen zijn beide gedroogde, pitloze druiven. Rozijnen worden vaak gemaakt van de gele sultana-druif. Krenten worden van een Griekse druif uit Korinthe gemaakt en zijn wat kleiner en droger dan rozijnen. Zie hier de verklaring voor het Nederlandse woord en waarom gierige mensen ’krenterig’ worden genoemd.

"Krenten wat kleiner en droger dan rozijnen"

Dan naar de test. We gingen voor krentenbollen met krenten én rozijnen. Ekoplaza (Dag en Dauw) moest als eerste het veld ruimen. „Hier kun je mee sjoelen”, riep een collega over de droge bollen. Ook Jumbo viel niet in de smaak: „Beetje saai, chemisch smaakje.”

De wat ’kleffere’ krentenbollen vonden collega’s veel lekkerder, waarbij Dirk/Dekamarkt en Vomar de meeste handen op elkaar kregen.

1

Hoewel de krentenbollen van Dirk/Dekamarkt er bleekjes uitzagen, vonden collega’s ze het lekkerst. „Zacht en luchtig.” „Een eigen smaak, je ruikt duidelijk kaneel.” €1,39 per zes stuks

2

Vomar maakte indruk met een „duidelijke vanillegeur en vanillesmaak”. „Deze zijn lekker omdat ze net wat kleffer zijn.” „Zo horen ze te smaken.” €1,29 per zes stuks

3

Op een derde plek vinden we deze week Aldi. Misschien niet zo gek, omdat hun stollen ook goed scoorden. „Hier blijf je wel van eten.” „Luchtig en lekker veel krenten en rozijnen.” €1,29 per zes stuks

4

En daar is Albert Heijn. Hun krenten-rozijnenbollen vonden collega’s „wat aan de zuinige kant gevuld, maar wel lekker zacht”. „Droger dan de andere krentenbollen”, vonden sommigen. €1,29 per zes stuks

5

Ten slotte een vijfde plaats voor Lidl. Hoewel sommige collega’s deze krentenbollen „doorsnee en niet zo spannend” vonden, roken ze „wel duidelijk naar vanille”. €1,19 per zes stuks