Uittips: dit mag je de komende week niet missen

19, 20 en 21 november: Shoppen in de digitale stad @Impact Days online

Vegan kaas maken of een blinde bierproeverij? De Impact Days 2020 zitten boordevol creatieve workshops, talkshows en rondleidingen van lokale ondernemers. Tijdens deze derde editie kun je online inspiratie opdoen voor de feestdagen.

Lokale ondernemers die zich inzetten voor een duurzame en eerlijke wereld openen online hun deuren. Bij kledingwinkels kun je bijvoorbeeld een outfit voor de feestdagen scoren, restaurants nemen je virtueel mee in hun zaak en andere ondernemers geven je tips.

Tijdens de Impact Days shop je bewust terwijl je geniet van inspirerende activiteiten. Daarbij steun je ook nog eens lokale ondernemers.

theimpactdays.nl

Bekijk ook: Zó creatief zijn Nederlandse hotels in coronatijd

14 november- 5 december: In de auto op bezoek bij Sint en Piet @Sinterklaas Drive Thru

Een bezoekje brengen aan Sint en Piet? Tijdens de landelijke intocht mocht het helaas niet. Veghelse ondernemers bedachten de oplossing: een Sinterklaas Drive Thru.

De Koekbouw aan de Noordkade in Veghel wordt omgetoverd tot Speculaaskoekbouw waar je vanuit je auto snacks en drankjes kan bestellen geheel in Sinterklaasthema. Natuurlijk kunnen Piet en Sint met het nodige entertainment niet ontbreken.

noordkade-veghel.nl

19 november: Rock-'n-roll in Groningen @Tentoonstelling Mick Jagger Groninger museum

The Rolling Stones komen naar Groningen! Op 19 november opent Mick Jagger digitaal de tentoonstilling Unzipped in het Groninger museum. Tot 28 februari worden ruim 400 originele objecten uit het persoonlijke archief van de band tentoongesteld. Daarnaast worden zeldzame fragmenten, kostuums, postermateriaal en andere spectaculaire dingen getoond.

De online opening is voor iedereen toegankelijk. Mick Jagger wordt geïnterviewd door Leo Blokhuis. Ook een aantal bekende Nederlanders die fan zijn van de band worden geïnterviewd.

groningermuseum.nl

Bekijk ook: Waarom je juist in het najaar moet tuinieren

Met een klik de stad verkennen @Utrecht Photo Challenge

Dit stadsspel is al een tijdje aan de gang, maar daardoor zeker niet minder leuk. Met de Utrecht Photo Challenge verken je Utrecht door de lens van een local. Wat heb je nodig? Een kaart en een wegwerpcamera (of instantcamera). De kaart brengt je naar de mooiste plekjes van de stad. De plek gevonden? Maak samen met je teamleden een foto.

Dit spel is zowel voor bewoners als voor diegene die nieuw zijn in Utrecht een leuke manier om plekjes te ontdekken en die momenten vast te leggen. De tour kan online geboekt worden in groepjes van vier.

utrechtphotochallenge.com