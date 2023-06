Deze klimplanten doen het goed in de schaduw

Wat een weer afgelopen week! Ook ik zoek zoveel mogelijk de schaduw op en ook mijn tuin zucht onder de hitte. Het werk in de tuin beperkt zich tot goed water geven, voor iets anders is het veel te warm. Niet te lang wachten totdat planten helemaal bruin worden en om de paar dagen een flinke plens water geven, anders krijgen ze echt een klap en gaan sommige dood.

Ik geef het liefst ’s avonds water, dan blijft de tuin vochtig tot de ochtend erna. In de nacht helpt de natuurlijke condens die zich op de bladeren vormt, een handje mee. Omdat ik groene daken heb, geef ik ook deze water, want hoewel de sedum als vetplant veel kan hebben, is bij extreme droogte af en toe water geven raadzaam.

Slootwater

Alles natuurlijk met slootwater, want we moeten zuinig op kraanwater zijn. In sommige provincies komt er door het vele gebruik al niets meer uit de kraan. Daarom is het ook beter om af en toe een plens met de hand te geven in plaats van urenlang de beregening te laten draaien.

Deze week wil Afke graag weten hoe je een muur opvrolijkt met bloeiende klimplanten terwijl er weinig zon komt. Gelukkig zijn er ook klimplanten die het goed doen in de schaduw. Zo doen veel clematissoorten het goed op schaduwrijke plaatsen.

Bosrank

Bosrank, de Nederlandse naam, verwijst er al naar. Het is een plant die het ook in een bosachtige omgeving goed doet waar van nature al weinig zon is. De klimhortensia en de wilde wingerd zijn eveneens aanraders. Laatstgenoemde groeit wel snel, maar het blad verkleurt prachtig rood in het najaar.

Als onderbeplanting kun je kiezen voor varens, buxus of bijvoorbeeld Helleborus. Dergelijke muren of wanden lenen zich uitstekend voor een vogelhuisje, want deze mogen nooit in de volle zon hangen en er mag ook niet te veel kunnen inregenen.

Brandnetels

Leo heeft last van brandnetels in zijn tuin en krijgt deze lastig gewied. Nou Leo, deze kun je alleen wegkrijgen als je ook de wortels meeneemt. Neem een spade of riek, steek deze in de grond bij de wortels en trek. Zo duw je de grond bij de plant omhoog en dan trek je de gehele plant met worteluitlopers en al in één keer mee.

Brandnetels zijn wel zeer welkome kruiden voor vlinders en veel andere insecten. Zelf heb ik ook veel plekken met dergelijke kruiden en zo help ik de natuur een handje. Soms moet je even ingrijpen en bepaalde planten weghalen, anders wordt het heel erg wild.