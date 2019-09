Hybride-hypercar Lamborghini Sian

De eerste Lamborghini met hybridetechniek is een feit. Dit is de Sian! De nieuwe hypercar heeft nog steeds een V12, die nu wordt geholpen door een een 34 pk sterke elektromotor in de versnellingsbak. Onze redacteur Sjoerd van Bilsen maakte er tijdens de IAA in Frankfurt al een rondje omheen en vertelt je alles over deze extreme machine.

