Dagrecept: Radijssalade met croutons en yoghurtdressing

Zonde als je het mij vraagt, maar een optie als je die pit echt niet aan kan, zoals in deze salade uit That sounds good van Carla Lalli Music. (Carrera). Verwijder het loof van de radijsjes was de radijsjes en loof apart en dep droog. Snijd de radijsjes in kleine partjes en leg ze (eventueel) 15 minuten in een kom met ijskoud water en zout. Snijd of scheur het brood in stukjes van 1 cm.

Doe ze in een grote koekenpan en besprenkel met 3 el olie. Knijp het brood uit zodat de olie goed intrekt. Strooi er wat zeezout over. Bak de croutons in 5 tot 7 minuten op middelhoog vuur goudbruin en krokant, schud regelmatig. Laat afkoelen in de pan en schud af en toe. Doe de yoghurt, mierikswortel en azijn in een kleine kom en meng alles goed. Proef en breng op verder op smaak met zeezout en peper.

Giet de radijs af en dep droog. Schep de dressing op een bord of in een slakom. Leg de radijsjes erop, verdeel er 40 gram loof over (bewaar de rest voor iets anders) en besprenkel met wat scheutjes azijn en olie.

Nodig voor 4 personen:

- 1 bosje radijsjes met loof

- grof zeezout

- versgemalen peper

- 2 sneetjes knapperig brood (ruim 1 cm dik)

- 3 el extra vergine olijfolie (plus om te besprenkelen)

- 120 yoghurt naar (gewone, Griekse of Turkse)

- 1 el mierikswortel uit pot

- 1 el witte wijnazijn