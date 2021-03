Xbox Game Pass Ultimate is het Netflix voor gamers

De abonnementsservice van Microsoft heeft een simpel concept. Gamers betalen een maandelijks tarief en krijgen in ruil daarvoor toegang tot een grote bibliotheek vol games en en alle voordelen van Xbox Live Gold, zodat je online met andere spelers kunt spelen. Maandelijks wordt de bibliotheek uitgebreid met nieuwe titels, terwijl op termijn oude titels weer verdwijnen.

Netflix voor gamers

Het lijkt dan ook te mooi om waar te zijn. Voor iets meer dan een tientje per maand krijg je toegang tot meer dan honderd games; dat kan haast niet. Het is dezelfde reactie die men tien jaar geleden had toen Netflix haar opmars maakte. Tien jaar later zijn we niet anders gewend en wordt de ene streamingdienst nog sneller dan de andere uit de grond gestampt.

Het grote verschil voor gaming is dat Microsoft de enige is en daardoor met een enorm lage prijs uniek in de markt ligt. Met de aftrap van de Xbox Series X en PlayStation 5-generatie schoot de prijs voor games immers weer in de lift. Dit keer van 60 naar 70 (en soms zelfs 80) euro. Xbox Game Pass Ultimate biedt als het ware een uitkomst.

Pas na een half jaar betalen voor Game Pass Ultimate zit je aan de huidige gameprijs, terwijl je toegang krijgt tot een roulerend aanbod met overwegend toptitels. Bovendien krijgen Xbox Game Pass Ultimate leden een EA Play lidmaatschap gratis cadeau. Tot die catalogus behoren populaire games als FIFA 20, Battlefield V, Star Wars Battlefront en De Sims 4.

Dat niet alleen, want Xbox’ eigen exclusieve titels als Halo: The Master Chief Collection, Sea of Thieves en Gears 5 zitten ook inbegrepen in de service. Toegegeven, het zijn nog niet de nieuwste titels, maar vanuit de vele Xbox Games Studios en met de acquisitie van uitgever Bethesda zit er veel moois aan te komen.

Belofte voor de toekomst

De belofte staat dat ook nieuwe releases als Halo Infinite en Avowed naar de service komen vanaf dezelfde dag dat deze ook in de winkelschappen liggen. Deze toezegging maakt de service nog interessanter. Beide games samen kosten immers net zoveel als een jaar Xbox Game Pass Ultimate en dan heb je de titel slechts op één platform.

Xbox Game Pass werkt namelijk niet exclusief op de Xbox-consoles. Naast het gebruik op de Xbox One, Xbox Series X en Xbox Series S is Game Pass er ook voor de PC. De Ultimate-variant van Xbox Game Pass geeft je namelijk toegang tot ieder aspect van de service. Dat betekent toegang tot de bibliotheek op je Xbox-console, PC en sindskort ook mobiele apparaten.

Met de intrede van Cloud gaming die games als het ware, net als een aflevering van Lupin op Netflix, streamt heeft Microsoft nog meer waarde toegevoegd aan Xbox Game Pass. Via Xbox Game Pass Ultimate heb je namelijk ook volledige toegang tot Cloud gaming, wat betekent dat je op je tablet en mobiele telefoon (nu alleen Android maar later in 2021 ook op iOS), maar ook vanaf dit voorjaar op PC , zolang je met het internet bent verbonden, kunt gamen.

Nieuwe weg inslaan

Er mag wel gesteld worden dat het verkopen van consoles lang niet meer de prioriteit is bij Microsoft. Waar PlayStation pronkt met haar exclusieve titels en mooie verkoopcijfers kijkt Microsoft naar daadwerkelijke vernieuwing in de game-industrie. Met Xbox Game Pass Ultimate neemt Microsoft gamers aan de hand richting een toekomst die beter is voor de spelers.

Het werkt ook nog eens, Xbox Game Pass heeft inmiddels 18 miljoen abonnees wereldwijd. Microsofts gok betaalt zich uit. Niet alleen voor Microsoft die een nieuwe manier heeft om geld te verdienen, maar ook voor het jongere publiek dat niet langer verplicht is om een flinke smak geld over de balk te smijten voor een nieuwe game of console (die nog steeds uitverkocht is).