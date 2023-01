Deze enveloppen-challenge om geld te sparen is een hit op TikTok

Het idee van de TikTok-challenge is heel simpel. Stop elke dag steeds een beetje meer geld in een envelop zodat je honderd dagen later een flink bedrag bij elkaar gespaard hebt.

Op dag 1 stop je een euro in een envelop, een dag later twee euro. Weer een dag later doe je er drie euro in. Tot je op dag 100 bent beland en honderd euro in een envelop doet.

Niet voor iedereen

Op de sociale media-app gaan veel succesverhalen rond, maar er is uiteraard ook veel kritiek. Niet iedereen heeft immers genoeg inkomen om mee te doen aan deze spaarmethode. Om de 100 Enveloppen-challenge te kunnen doen zoals die eigenlijk bedoeld is, moet je dus al een flink salaris hebben.

Wie toch elke dag geld opzij wil leggen, kan dat ook met kleinere bedragen doen. Dus niet iedere dag een euro, maar bijvoorbeeld tien cent of een ander bedrag dat je kunt missen. Het bedrag dat je dan na honderd dagen bij elkaar hebt gespaard is dan uiteraard veel minder, maar: alle kleine beetjes helpen!

Digitaal

Wie deze bespaarmethode ook wil proberen, hoeft dat natuurlijk niet ook perse met papieren enveloppen te doen. Je kunt ook internetbankieren en dagelijks een bedrag overmaken naar je spaarrekening. Net zo handig.