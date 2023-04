Lezersvraag: wat te doen aan microvezeldoekjes die niet meer drogen?

Barbara: „Mijn microvezeldoekjes en dweilen deden het jarem perfect, maar opeens drogen ze niet meer goed. Heb al waspoeder geprobeerd in plaats van vloeibaar wasmiddel. Ik was ze altijd op 60 graden en doe ze in de droger. Geen wasverzachter of doekjes in de droger erbij.”

Zamarra: Microvezeldoeken hebben helaas niet het eeuwige leven, na verloop van tijd verliezen de vezels hun absorptievermogen. Ik denk dat uw doekjes aan vervanging toe zijn.

