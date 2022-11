Column Babette: Wat een geleuter!

Wat een geleuter deze week. Waylon trapte af met een waar dieptepunt; de zanger vond het nodig om op tv zijn vreemdgaan te verklaren door te melden dat het daar beneden niet meer lekker werkte. Hij zal zijn ontboezeming ongetwijfeld als taboedoorbrekend hebben gezien in plaats van als slap gelul. Hij wel.

En er was meer gedoe over ’daar beneden’. Zo werden we doodgegooid met de campagne Actie Ballenalarm. Zaadbalkanker is een serieus onderwerp en aandacht ervoor is belangrijk. Net als de controle hierop. Maar dan dat filmpje dat werd gelanceerd.

Voor wie het heeft gemist, overigens best moeilijk want de campagne kwam veelvuldig voorbij: het loeien van de maandelijkse sirenes moet ook het teken worden dat de ballen worden gecheckt. Dat is precies wat de mannen op beeld doen, ze gaan in het openbaar met de hand in de broek en aan de slag. De reacties bij de talkshows waren net zo ongemakkelijk als de inhoud van de campagne. Die ook weer was bedoeld om een taboe te doorbreken, zo meldden de initiatiefnemers van Het Ballenalarm.

Toen we dachten dat we alles hadden gehad, dook opeens ook nog No Nut November op. Allereerst leidde dit volledig af van Movember, waarbij mannen in november hun snor laten staan om aandacht voor kankersoorten te vragen. Waar No Nut November wel over gaat? Over masturberen, of beter gezegd: het onthouden van orgasmes in de maand november. Je vraagt je af waarom.

Daar reageerde een van de millennials in ons gezin kort maar krachtig op: ’Jullie moeten je niet altijd alles afvragen en willen bespreken. No Nut November was ooit bedoeld als satire en is nu door jullie gekaapt’. Jullie blijken de wetenschappers, deskundigen en ondeskundigen met een mening over porno, het nut van masturberen en de gezondheidsvoor- en nadelen. Zij omarmden deze onderwerpen met zoveel enthousiasme dat ik denk dat de millennial een punt heeft. Niet alles hoeft te worden besproken.

