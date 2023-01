Dagrecept: Salade van venkel, feta en sinaasappel

Inmiddels weet ik wel beter. Een tijd geleden kwam het bewijs op tafel, in een salade van venkel, sinaasappel, granaatappel en feta. Het recept komt uit het boek Persiana Elke Dag (Good Cook) van Sabrina Ghayour. Hij past perfect bij een rijk of machtig gerecht, maar is ook prima voor de lunch.

Snijd met een scherp mes de boven- en de onderkant van elke sinaasappel. Verwijder vervolgens reep voor reep van boven naar beneden de rest van de schil en het witte vlies, tot de hele sinaasappel is geschild.

Snijd elke sinaasappel in de breedte doormidden en snijd elke helft in ongeveer 5 plakjes. Verdeel de venkel over een bord, leg de sinaasappel erop en bestrooi met flink wat zout en peper. Verkruimel de feta erover, bestrooi met de granaatappelpitjes en besprenkel met wat olijfolie. Bestrooi met de pistachenoten en chilipeper en dien op.

Nodig voor 4 personen:

- 2 onbespoten sinaasappels

- 1 grote venkelknol (in kwarten en heel dunne plakjes of geschaafd)

- 100 g feta

- 100 g granaatappel-pitjes

- olijfolie om te besprenkelen

- 50 g pistachenoten (grof gehakt)

- ½ tl chili-vlokken

- zeezout-vlokken en

versgemalen peper