Sneakerfans opgelet: in deze bijzondere kamer kun je slapen!

De Amerikaanse muziekproducent DJ Khaled geeft sneakerlovers exclusieve toegang tot zijn persoonlijke sneakerparadijs. DJ Khaled, die zichzelf een sneakerhead noemt, nodigt hip hop-fans én sneakerliefhebbers uit om in Miami te overnachten in een kamer die is omgetoverd tot schoenenkast vol bijzondere kicks, wel honderden paren, uit zijn persoonlijke collectie.

Fans overnachten niet in DK Khaleds eigen huis, maar in een exclusief verblijf in Miami, de stad waar de grote hip hop-man al dertig jaar woont. Het gaat dus om een replica van zijn legendarische sneakerkast.

Het sneakerparadijs is voor twee verblijven van één nacht op 5 en 6 december te boeken voor slechts twaalf euro per nacht. De geluksvogels mogen er niet alleen slapen, ze krijgen ook een exclusief paar Air Jordan 5’s uit DJ Khaleds We The Best-collectie. Ook krijgen ze een privé winkelsessie aangeboden in een sneakerwinkel in Miami.

Geïnteresseerd? Vanaf dinsdag 29 november om 19.00 uur kun je je aanmelden via airbnb.nl/wethebest.

Ⓒ Airbnb