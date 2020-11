Klusvraag: wat te doen aan vieze voegen?

Bij tegelen plaats je de tegels dicht tegen elkaar aan, een zo smal mogelijke voeg, dat is hip tegenwoordig. Tot grote vreugde van mijn meissie, zij kan namelijk geen voeg meer zien. In het verleden was een bredere voeg de trend. Lastig schoon te houden en het wordt, uiteindelijk altijd, schmutzig. De oplossing was ooit: verven!

Zij is daar als stagiaire bij mijn klusprogramma ooit een lange avond mee bezig geweest, waarna ik besloot dat ze jammerlijk had gefaald.

Nu is tegel- of voegverf een hartstikke mooie oplossing om je keuken of badkamer een simpele opfrisbeurt of andere look te geven, vooral als je niet heel handig bent of niet zoveel tijd hebt. Maar mocht je je voegen echt niet meer schoon krijgen, dan kies ik ervoor de voegen gewoon te vervangen. Inderdaad: vervangen.

Krabber

Verwijderen van een voeg kan met de hand, je gebruikt dan een speciale voegenkrabber. Voorzien van een soort hard metalen slijpsel waarmee je de voeg eruit slijpt. Je kunt hier heel secuur mee werken maar het nadeel is dat het een vrij intensief en zwaar karweitje is.

Het kan ook machinaal. „Met een slijptol”, hoor ik u denken. Dat kan maar dat geeft heel veel stof en precies werken met dat apparaat is lastig. Ik gebruik liever een multitool met een voegenschraper. Door de oscillerende werking van links naar rechts houd je veel controle over de machine waardoor je met grote precisie de voeg kunt verwijderen. Hier komt natuurlijk ook stof bij vrij maar dat is eenvoudig te beperken met een stofzuiger.

Na verwijderen en schoonmaken van de voeg kun je meteen een nieuwe aanbrengen.

Tegels opnieuw voegen is niet heel moeilijk. De eerste stap is de voegmortel mixen. Let goed op de mengverhoudingen. Te dun voegsel loopt eruit en geeft een grote kliederboel, te dik voegsel laat zich niet glad afwerken en geeft een poreus eindresultaat.

Tip: laat de voegmortel een paar minuten staan voordat je het gebruikt, dan kan het voegsel goed binden.

Schoonmaken

Als het voegmiddel eenmaal goed is gebonden, breng je het mengsel met een voegspaan of raamtrekker diagonaal op de tegels aan zodat de voegen gelijkmatig worden ingewassen. Als het voegmiddel zodanig is opgedroogd dat het niet meer afgeeft, maak je de tegels met een licht vochtige spons schoon. Tijdens dit schoonmaken, uitwassen, maak je voegen ook mooi glad. Niet te hard wrijven, anders veeg je de voeg er weer uit.

Tip: maak de spons regelmatig schoon met water om te voorkomen dat je de tegels steeds opnieuw vies maakt.

Na het schoonmaken is het verstandig om het oppervlak met een droge doek na te wrijven. Zo zorg je ervoor dat er geen voegsel achterblijft.

Op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt kun je precies zien hoe ik voegen vervang.

We hebben namelijk ooit ergens een keramisch inbouwzeepbakje op de kop getikt en toen ik dat in onze bestaande tegelwand in de keuken verwerkte, riep mijn meissie steeds dat ik een andere kleur voeg aanbracht. Eigenwijs als ik ben, negeerde ik haar. Helaas bleek ze gelijk te hebben...