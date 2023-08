Dit zijn de beste steden voor een vrijgezellenfeest

De medewerkers van het bedrijf StressFreeCarRental.com besloten te onderzoeken in welke steden je als vrijgezellen het beste feestje kunt vieren. Daarbij keken ze naar de gemiddelde bierprijs, het aantal bars, de gemiddelde kosten van een hotel en hoever het feestgedruis bij het vliegveld vandaan is.

Praag op de eerste plek

Uit het onderzoek blijkt dat Praag (Tsjechië) de beste stad is om nog één (of twee) avonden helemaal uit de band te springen. Gemiddeld betaal je daar voor een biertje slechts €2,43. Je kunt kiezen uit maar liefst 247 kroegen en voor een hotel betaal je nog geen 58 euro per nacht. Ook hoef je vanaf het vliegveld niet ver te reizen: je landt slechts 11,6 kilometer van het centrum.

Boedapest (Hongarije) staat op de tweede plek. Het bier is daar gemiddeld iets meer dan twee euro en je kunt 166 bars bezoeken. Newcastle (Verenigd Koninkrijk) staat op de derde plaats. Bier is daar wat duurder met €4,29 per pint en je hebt de keuze uit ‘slechts’ zestig kroegen.

Amsterdam in de top tien

Ook Lissabon (Portugal, €2,50 voor een biertje), Barcelona (Spanje, gemiddelde bierprijs €3,-), Hamburg (Duitsland, €4,35 per glas pils), Milaan (Italië, €6,- per bier) en Dublien (Ierland, €6,20 voor een pilsje) eindigen hoog in het onderzoek. Onze eigen hoofdstad, Amsterdam, staat op plek negen. Je betaalt gemiddeld vijf euro voor een glas bier en kunt maar liefst 202 kroegen bezoeken. Het bier is het prijzigst in Kopenhagen, nummer tien in de lijst. Dat kost je €6,35 per glas.

Mocht je nog een vrijgezellenfeest organiseren, dan is de belangrijkste research in elk geval vast gedaan.