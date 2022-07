Zeven stylingtips voor een zomerse metamorfose van het interieur

1. Hout en terra

De keuken is voor veel mensen het kloppende hart van het huis waar we ze de meeste tijd van de dag doorbrengen. Meer gezelligheid creëer je door de nieuwe trendkleur terra (steenrood) te mixen met zo veel mogelijk hout waardoor meteen een landelijke uitstraling ontstaat. Als warme basis is de Novilon Bella een praktische en makkelijk schoon te houden vinyl vloer die een ruimtelijk effect geeft in deze open keuken.

2. Colourblocking

Ⓒ NEXT 125 – Milan Design Week 2022

De nieuwste keukens verrassen met hippe kleuren. Maak monochrome blokken in verschillende kleuren zoals je hier ziet in de Next 125 presentatie tijdens de Milaan Design Week. Verf de betonnen vloer, de wanden en het plafond in één basiskleur zoals hier – heel gewaagd – in roze.

3. Droogbloemen en placemats

Ⓒ H&M Home SS22 en droogbloemen van Flowers to Stay

Dek de tafel met een een bloemetkestafelkleed en decoreer met placemats van gevlochten materiaal. Extra landelijk wordt het met droogbloemboeketten en glazen van gekleurd glas. Alsof je je in de Provence bevindt!

Bekijk ook: 7 stylingtips voor een zomerse sfeer in huis

4. Ambachtelijk houtsnijwerk

Ⓒ eetkamertafel Cayden van Anthropologie en eetkamerstoel Lasse via Karwei

Deze zomer zien we de opkomst van warmere houtsoorten zoals het onderstel van de tafel Cayden of de eetkamerstoel Lasse van Karwei. Deze honingkleurige houtoptieken en de ambachtelijke maakwijze zorgen voor een exclusieve, klassiek-landelijke look in het interieur. Groot voordeel is dat dit tijdloos is.

Bekijk ook: Zo creëer je met wit een sereen en zomers interieur

5. Materialenmix

Ⓒ Maison du Monde en Vloer Marmoleum Linear van Forbo Flooring

Het mixen van materialen zoals hout, beton en marmer is de beste manier om een natuurlijke sfeer in het interieur te krijgen Vooral de verweerde en steeds vaker niet gepolijste look van natuursteen is trending. Combineer met houtlook op de vloer zoals deze gestreepte houtnerf structuur van de nieuwe Marmoleum Linear collectie van Forbo.

6. Zachte materialen voor buitencomfort

Ⓒ H&M Home SS22

Kleed je buitenterras aan en creëer een fijn plekje met de nieuwste SS22 homecollectie van H&M Home. We zien veel kleuren geïnspireerd op de zonsondergang gecombineerd met zand, krijtwit en honingkleurige naturellen.

7. Pastel in de slaapkamer

Ⓒ Luxaflex LightLine® Rolgordijnen

Door de slaapkamer en je bedtextiel in zachte, pastellen te decoreren is de sfeer meteen kekker ontspannen. Een rustgevend gevoel dat nog eens versterkt wordt doordat deze nieuwe Luxaflex Lightline rolgordijnen het daglicht zacht filteren. Zo voelt het altijd als een zwoele zomeravond in huis.