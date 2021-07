BBQ zonder vlees voor veel mensen niet compleet

Vlees, vlees en nog eens vlees! Uit de reacties die op onze oproep binnenkwamen, kunnen we concluderen dat een BBQ zonder speklapje, worst of hamburger voor het merendeel van onze lezers niet compleet is.

Leuk hoor, die groentetrend, maar Wim Bos is heel stellig: „Van mijn vlees blijven ze af. Wij mensen zijn omnivoren, dus een lekker stukje vlees hoort erbij.”

Ook meneer Appelmelk (’Wij zijn niet geboren als konijnen’) en Erik Ekkel denken er zo over. Laatstgenoemde reageert kort maar krachtig: „Tuurlijk niet!”

Loek uit den Boogaard slaat zelfs een uitnodiging voor een barbecue af als er geen vlees wordt aangeboden. „Ook al hebben ze de lekkerste drankjes en groenvoer.”

Een kleine groep laat weten groenten en vlees te combineren. Paul Reijngoud doet dat vooral voor zijn vrouw. „Zij vraagt altijd welke groenten er op de BBQ gaan. Mijn nekharen gaan dan meteen overeind staan, maar in een relatie moet je soms een compromis sluiten.”

Fred Wormsbecher maakt er een echt culinair feestje van. „Bij ons staat er vaak portobello’s op het menu, gevuld met groenten en diverse soorten kaas.”

Niet te vol

Geef mij maar heel veel groenten en een lekkere salade. Daarnaast een stukje rund, kip, kalkoen lamsvlees of vis. Een stokbroodje erbij is heerlijk, maar daar raak ik te snel vol van.

M.D. Sluiter

Uitgebreid

Een speklapje, worstje en een spiesje horen er nu eenmaal bij voor mij. Verder een stokbroodje met knoflookboter, een salade en sausjes. Perfect! Al die mensen die voor een groenteburger gaan, moeten dat zelf weten. Ik noem dat geen BBQ.

H. Appelmelk

Beleving

Op een BBQ of grill hóórt vlees, uiteraard op een smakelijke en zo gezond mogelijke manier bereid. Dan is barbecuen voor mij beleving.

Kees Kuup

Koken

Een BBQ zonder vlees is geen BBQ. Sterker nog: op de barbecue horen uitsluitend vlees en vis. Groenten horen daar voor mij niet bij. Die moeten worden gekookt.

Simon Lardenoije

Compromis

Vlees mag voor mij absoluut niet ontbreken. Een stukje vis of scampi’s erbij: prima. Mijn vrouw roept altijd dat ze er groenten bij wil hebben, dus dan sluiten we een compromis. Daarom ligt er ook mais, courgette, paprika of aubergine op de BBQ.

Paul Reijngoud