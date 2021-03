Freek Vonk spot reuzenotter in Brazilië: ’Kippenvel!’

Ik ben in Brazilië, midden in de Pantanal. Ik verken het grootste wetland ter wereld per kano. Vanaf het water heb ik prachtig zicht op vogels die aan de waterkant op overhangende takken zitten en op vis jagen.

Wanneer ik een serie hoge piepjes over het water hoor galmen, peddel ik snel in de richting van het geluid. Die contactgeluiden kunnen maar één ding betekenen... De waterspiegel breekt en een reuzenotter steekt zijn massieve kop boven water. Verderop zwemmen er nog meer. Met een lengte van anderhalve meter zijn reuzenotters indrukwekkend te noemen.

Ik ben nog nooit zo dicht bij deze waterratten geweest. Zij lijken het helemaal niet erg te vinden dat hier iemand rondvaart. Ze zijn niet bang, juist nieuwsgierig. Reuzenotters zijn bijna nergens bang voor. Als de nood hoog is, vangen ze zelfs een kaaiman of een anaconda voor het eten. Niet alleen, maar samen.

Reuzenotters worden ook wel rivierwolven genoemd. Ze zien er misschien schattig uit, maar net als andere otters zijn het echte roofdieren. Hoewel ze het meest ieder voor zich jagen, in elkaars buurt, pakken ze grotere prooien met het hele gezin aan. Als er genoeg vis in de rivieren zwemt en ze niet moeilijk hoeven te doen, vangen ze het liefst meerval en baars.

"Zonder vrees kijkt hij me aan"

Ze zien niet alleen heel goed, maar nemen met hun uiterst gevoelige snorharen ook veranderingen in waterdruk en stroming waar. Die zintuigen helpen bij het lokaliseren van prooien. Een prooi wordt hard gebeten zodat-ie meteen niet veel meer kan. Als een prooi niet al te groot is, komen reuzenotters ermee boven water, houden het deze met hun voorpoten vast en scheuren er met hun vlijmscherpe tanden stukken vanaf.

Ik kan vijf otters ontdekken. Deze familie heeft zo’n vijftien kilo vis per dag nodig! Ze zijn voorlopig nog niet klaar voor vandaag. Zo’n groepje als dit bestaat uit een koppel dat hun leven lang bij elkaar blijft en hun nakomelingen uit opeenvolgende jaren.

Ik kan niet echt zien wie van deze otters de ouders en de jongen zijn; reuzenotters zijn met tien maanden oud al net zo groot als hun ouders. Zo kunnen ze al snel goed meedraaien en helpen hun kostje bij elkaar te scharrelen.

Ze worden zeker niet als waterratten geboren. Ongeveer anderhalve maand dragen de ouders hun kleintjes aan hun nekvel mee naar de waterkant. Terwijl een van de ouders een kleintje in het diepe laat vallen en het even laat spartelen, duikt de andere ouder ernaartoe en brengt het jong boven.

Als ik ze zo zie, lijkt het vreemd dat dieren die zo één met het water lijken te zijn, zwemles nodig hebben, maar dat is precies wat er in een otterfamilie gebeurt. Ik krijg geen genoeg van deze speelse dieren.

Ik houd mijn adem even in als er een onder de kano duikt, aan de andere kant bovenkomt en me zonder vrees aankijkt. Kippenvel!