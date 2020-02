’Stiekem hoopt zij de aansluiting in Doha te missen’

Uit

Wie: Iris van der Woude (28) en Willem Mels (30)

Gaan naar: Sri Lanka

Accommodatie: guesthouses

Tijd: 10 dagen

Reden: vakantie

Iris: „We hadden lijstjes opgesteld met landen in Azië die we graag willen verkennen. Die van Willem was heel kort en die van mij heel lang. Ik had veel goede verhalen over Sri Lanka gehoord.”

Willem: „Met rondtrekken hebben we al ervaring in Thailand en Cambodja opgedaan. We zijn samen ook in Canada en Japan geweest, maar nu was het haar beurt om te kiezen. We weten nog niet wat we de eerste dagen gaan doen. We overwegen een mooie treinreis naar Kandy.”

Iris: „We willen in ieder geval naar veel strandjes gaan om lekker te surfen en te relaxen. Of hiken in een van de nationale parken.

"Stiekem hoopt zij de aansluiting te missen"

„Een van de dingen die we zeker willen bezoeken, zijn de theeplantages. Daar schijnen er heel veel van te zijn.”

Willem: „Op de terugreis hebben we een korte tussenstop in Doha in Qatar, vijftig minuten, en Iris denkt dat we de aansluiting niet gaan halen.”

Iris: „Mijn neef vertrekt die dag ook vanuit Doha, dus ik hoop hem nog even te zien.”

Willem: „Daarom hoopt ze stiekem de aansluiting te missen.”

Thuis

Wie: Stella (56) en Huub Paijmans (69)

Terug uit: Bonaire

Accommodatie: hotel

Tijd: een week

Reden: vakantie

Stella: „Met een auto hebben we het eiland Bonaire verkend. Zoals de zoutbergen waar voor de handel zout wordt gewonnen. Het zout wordt uit het zeewater gehaald.

Nadien zijn we gaan snorkelen tussen mooie vissen. Ook hebben we een natuurpark bezocht, heel erg ruig. Daar moet je echt met een 4x4 rijden, anders zit je in de penarie.

De vele kuilen in de weg zorgden voor avontuur! Op een gegeven moment sprong er een geit voor de auto waardoor we heel hard moesten remmen.

Je moet daar best oppassen voor ezels, geiten en tal van andere dieren, want die lopen er vrij rond.

"Er sprong zomaar een geit voor de auto"

We zijn ook een kijkje gaan nemen bij het kitesurfen, dat hebben we vroeger weleens gedaan.

Spijtig dat we niet wat jonger zijn. Nu vonden we het net iets te spectaculair.

De vergezichten vanaf Bonaire zijn absoluut de moeite waard. Het zicht vanaf de kust helemaal tot over het water is paradijselijk blauw.

Het was de eerste keer dat we een tropisch eiland bezochten en waarschijnlijk niet de laatste. Echt een aanrader.”