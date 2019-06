Verlies partner maakte oud-jounalist Tim Overdiek wijzer

Ⓒ Foto Andreas Terlaak

Oud-journalist Tim Overdiek gooide het roer om nadat zijn vrouw overleed door een verkeersongeval, nu bijna tien jaar geleden. Als therapeutisch coach is hij gespecialiseerd in ’mannen en tegenslag’, het thema waarover hij momenteel een boek schrijft. Verlies dat niet wordt genomen breekt je later op, is zijn overtuiging. „Probeer regelmatig stil te staan bij de dood. Dat helpt om voller te leven.”