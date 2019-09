Lezersreis: ultiem Grieks nazomeren

Alleen al vanwege het hoge gemiddelde aantal zonuren per dag en een temperatuur van ca. 25 graden is de Peloponnesos een heerlijke nazomer-bestemming. Deze reis, speciaal samengesteld voor lezers van VRIJ Magazine, biedt u al het goede van dit adembenemend mooie stukje Griekenland. In een periode van het jaar die uitnodigt om tot rust te komen en op te laden.

De accommodaties en bezienswaardigheden dragen daar zeker aan bij. U overnacht in bijzonder gelegen en sfeervol ingerichte, luxe boetiekhotels. Wakker worden met een vers lokaal ontbijt, terwijl u uitkijkt over het ontwakende Sparta in het dal; het kan perfect in Hotel Mazaraki, een van de stops, gelegen in de rust en stilte van de bergen vlak naast Werelderfgoed Mystras. In authentieke bergdorpjes krijgt u in alle gastvrijheid de lekkerste streekgerechten voorgeschoteld, op een verlaten plein in de middagzon.

In de mondaine, charmante havenplaats Nafplion is het heerlijk struinen. De weidsheid van het ongerepte landschap met een prachtige kustlijn met azuurblauwe baaitjes staat garant voor ontspanning. Kortom: ultiem Grieks na zomeren in tien onvergetelijke dagen!

Van dag tot dag

Dag 1 Vliegreis Amsterdam – Athene

Dag 1 - 2 Mystras – hotel Mazaraki (2 nachten)

Dag 3 - 4 Areopolis – hotel Porto Vitilo (2 nachten)

Dag 5 - 7 Koroni – hotel Camvillia (3 nachten)

Dag 8 - 9 Nafplion – Hotel Nafsimedon (2 nachten)

Dag 10 Vliegreis Athene – Amsterdam

Reis is naar wens uit te breiden met een verblijf in Athene, of overnachtingen in Olympia en Delphi. Gemiddelde reistijd naar de volgende bestemming is ca. 2 uur.

Prijs en periode

10-daagse autorondreis v.a. € 991 p.p.

Periode Sep t/m half nov

Inbegrepen

• Retourvliegreis Amsterdam-Athene

• 9 overnachtingen in 2-persoonskamer o.b.v.logies & ontbijt

• Huurauto cat. C

• Routebeschrijving per traject

• Lokale informatie met insider tips

• Taalgids Wat&Hoe

Niet inbegrepen

• Calamiteitenfonds (€2,50) en reserveringskosten (€25)

• Eventuele ruimbagage vliegreis

• Eventuele toeslag duurdere klasse Transavia

• Evt. afkoop eigen risico huurauto €6,25 per dag

