Duister bodemleven blijkt ware sciencefiction

Door Marjolein Schipper

De film ’Onder het maaiveld’ brengt het leven in kaart dat zich onder de bodem afspeelt. Ⓒ foto miriam brunke

We lopen er elke dag overheen, maar weten er ontzettend weinig van. Terwijl het duistere bodemleven toch ware sciencefiction blijkt, zo is te zien in de deze week verschenen film ’Onder het maaiveld’. Een complete wereld van wortels, larven, schimmels en bacteriën, organismen die bovendien druk met elkaar communiceren.