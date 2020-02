Gezocht: Gouden Boekjes-lezers!

Alleen de uitstraling is al zo heerlijk nostalgisch. Bekende titel: De Gele Taxi, Vijf Brandweermannetjes en Wim is Weg. En te herkennen aan, natuurlijk, de goudkleurige rug van het boek.

Niemand minder van Annie M.G. Schmidt vertaalde vele boekjes uit het Engels, want de reeks komt oorspronkelijk uit Amerika. Wat is uw favoriete Gouden Boekje en waarom? Stuur uw herinnering, liefst met foto, aan [email protected] Volgende week zaterdag komen we terug op het onderwerp in onze bijlage VRIJ.