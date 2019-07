Mathijs Zielman probeert alles om te blijven winnen. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Als knulletje van acht werd Mathijs Zielman (26) uit het Overijsselse Hasselt al Nederlands kampioen blootvoetski en 18 jaar later is hij dat nog steeds. Elk jaar weer. Ook werd hij Europees kampioen en volgend jaar hoopt hij mee te doen aan het WK in Australië.