Lezersreis: 8-daagse Seine Symphony cruise

Een cruise over de Seine aan boord van 5-sterren luxe hotelschip Amadeus Diamond is een cruise vol hoogtepunten! U geniet iedere morgen van de prachtige uitzichten in uw comfortabele kamer aan boord van uw varende hotel, van tongstrelende menu's van de chefkok en beleeft de meest bijzondere excursies.

Reis over de Seine

De Seine is een van de mooiste en beroemdste rivieren van Europa. De populairste bestemming is natuurlijk de hoofdstad van Frankrijk; Parijs. Hier geniet u van prachtige bezienswaardigheden, waarmee een blik op de Eiffeltoren niet zal ontbreken. Het wereldberoemde paleis van Versailles, de ‘museumstad’ Rouen en de pittoreske havenstad Honfleur zijn slechts enkele van de bezienswaardigheden die tijdens deze reis zullen worden bezocht. In de prachtige regio Normandië passeert u tijdens uw riviercruise indrukwekkende Château’s.

Invasiestranden

Ⓒ Fotoburo Martin Droog

Normandië is een belangrijk onderdeel van de Europese geschiedenis, mede door de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een dagexcursie naar de invasiestranden mag dan ook zeker niet ontbreken! O.l.v. Navo-generaal b.d. Arie Vermeij bezoekt u de plek waar op 6 juni 1944 de Amerikanen, Canadezen en Engelsen een verrassingsaanval uitvoerden op de Duitse linies. Tevens wordt er tijdens twee presentaties aan boord ingegaan op de vraag ‘Hoe veilig is Europa ruim 77 jaar na de bevrijding’? Een excursie met een geschiedenis, maar uiterst actueel. Een sprekendere plaats dan de invasiestranden in Normandië kunt u zich niet voorstellen.

Ⓒ Shutterstock

Prijs en vertrek

Vertrek 27 juli 2022, vanaf € 1498 p.p. gebaseerd op een 2-pers. C-cabine Economy (15m²), Haydndek

Inbegrepen

Transfers Nederland – Parijs – Nederland

Deskundige Nederlandssprekende cruiseleaders

Volpension verzorging aan boord

Gratis WiFi aan boord

Excursie stadswandeling Rouen

Lezingen aan boord van Navo-generaal b.d. Arie Vermeij

Quiet Vox systeem tijdens excursies.

Muziek verzorgd door een boordmuzikant

Gratis gebruik van fietsen (beperkt beschikbaar)

Alle haven- en lokale belastingen

Niet inbegrepen

Toeslagen voor andere type accommodaties

Eventuele brandstoftoeslag

Excursies

Taxiservice

Verzekeringen, calamiteitenfonds, ANVR boekingskosten, SGR consumentenbijdrage

Drankjes, fooien en andere uitgaven van persoonlijke aard

Reserveren

Friendship Cruises

088-1307300

destintravel.nl/seinecruise