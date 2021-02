Slapen met sokken aan? Goed idee! (en we leggen uit waarom)

Het helpt je namelijk om makkelijker in slaap te vallen, zeggen wetenschappers. Koude voeten kunnen namelijk een belangrijke reden zijn voor slapeloze nachten. Maar hoe zit dat precies?

Warmte

Wanneer je sokken draagt in bed wordt er een signaal naar je hersenen gestuurd dat het tijd is om lekker te gaan slapen. De warmte maakt je slaperig.

En het klinkt misschien tegenstrijdig, maar warme voeten zorgen er vervolgens voor dat je lichaam beter kan afkoelen omdat bloedvaten zich door de warmte verwijden. Je lijf kan de warmte daardoor makkelijker afvoeren.

Dat is belangrijk, want de juiste lichaamstemperatuur is essentieel voor een goede nachtrust. Door je biologische klok koelt je lichaam van nature namelijk ’s nachts altijd iets af. Wanneer je lichaam de warmte niet kwijt kan, word je daar wakker van.

Stof

Houd er wel rekening mee dat het wel belangrijk is dat je de sokken aantrekt vóórdat je koude voeten krijgt. Ook maakt het uit wat soort sokken je draagt. Sokken van een zachte stof zoals merinowol of kasjmier hebben het meeste effect. En zorg ervoor dat ze niet te strak zitten, want dat is niet goed voor de bloedcirculatie.