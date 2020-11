’Schapenballen smaken naar flauwe kippudding’

Mooiste herinnering

„Naar Brazilië met mijn moeder. Ik was toen ongeveer 17 jaar en won in een modellenwedstrijd een verzorgde reis voor twee naar Porto Seguro, Bahia. De tijd was fijn en speciaal, we hebben het nog steeds over.”

Drama

„Ooit verbrak ik mijn relatie in Parijs, de meest romantische stad ter wereld. Hoewel ik elk jaar meer van Parijs ga houden, kan ik de stad daardoor nog steeds niet volledig omarmen.”

Langste reis

„Sydney. Met mijn toenmalige vriend naar de bruiloft van zijn zus. Prachtige stad, heerlijk weer, te gekke mensen, maar die reis! Nog nooit zulke dikke enkels gehad. Rondlopen, speciale legging aan, niks hielp.”

Gekste meegemaakt

„Op Schiphol de drummer van een bekende band ontmoeten, op dezelfde vlucht blijken te zitten en eenmaal in New York met hem mee naar een feest gaan. Hij was net klaar met een tournee in Europa. Met een paar collega’s zijn we naar een bar gegaan. Megaleuk!”

Altijd mee

„Nekkussentje, tandenborstel, smintjes en mijn waterdichte e-reader Kobo Libra.”

Gekste gegeten

„Schapenballen/testikels in Jordanië, smaakt naar een soort flauwe kippudding.”

Mooiste ontmoeting

„Vier jaar geleden ontmoette ik twee dames op een yogaretreat in Thailand, we zitten nog steeds samen in een WhatsApp-groep. De een heeft inmiddels een tweeling, de ander maakt carrière in Hongkong. We deden veel samen: yoga, wandelen, praten. Die band voel ik nog steeds.”

Droom

„Kamperen in Nieuw-Zeeland en door Patagonië wandelen.”

Vakantieliefde

„De allerliefste is mijn allereerste vakantieliefde, Sebastiaan. We waren superjong en er is nooit echt iets tussen ons gebeurd, maar we waren he-le-maal verliefd. We hebben nog lang brieven geschreven en gebeld. We zien elkaar eens per jaar. Hij is inmiddels vader.”

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar [email protected].