De offroad Suzuki van Melchior wordt met de dag mooier

Auto: Suzuki LJ 80 Q

Nieuwprijs: € 6804 (1981)

Topsnelheid: 120 km/h

Verbruik: 1 op 15,6

Met mijn beste vriend reed ik vaak offroad-tochten en uiteindelijk zijn we een keer gaan kijken bij het NK trailrijden. Dát was wat we zochten! Mijn zoons werden ook aangestoken en rijden vanaf hun elfde in dit soort auto's.

Ik zag een Suzuki LJ 80 te koop staan en dat was echt iets voor die mannen. Toen we gingen kijken, dacht ik gelijk: die is gaaf! Ik heb niet eens iets van de prijs af proberen te halen; we hebben hem zo meegenomen. De jongens hadden hun eigen 4x4! Maar hoe langer ik ernaar keek, hoe meer ik me begon af te vragen of het wel een goed idee was. Ze moeten nog veel leren en ik kwam erachter dat LJ's steeds zeldzamer werden. Ik heb hen dus verteld dat het toch niet ging gebeuren...

Ik wist niets van de Suzuki, maar ben me erin gaan verdiepen. Simpele dingen als een luchtfilter met een winterstand, daar kan ik blij van worden. Er komen nog andere wielen onder en een origineel sportstuur. Ook zou ik graag nog het originele radiootje hebben, dan is hij klaar. Hij wordt steeds mooier; het is zo'n gaaf autootje.

We hebben er met het gezin echt ontzettend veel lol van. We gaan er in de zomer mee naar de Rijn om lekker te zwemmen. We rijden een stuk met vriendjes en vriendinnetjes van mijn zoons en dochter en pakken dan een zandpad; ik word daar echt blij van. De deuren kunnen eraf en het dak natuurlijk. Dat maakt het nóg leuker. De afgelopen jaren waren soms niet makkelijk voor ons gezin. Ik reed ook weinig in de auto en stelde voor de LJ te verkopen. Maar mijn vrouw zei gelijk: de momenten dat jij achter het stuur van de Suzuki kruipt, zit je echt altijd met een lach op je gezicht. Ze had gelijk, de LJ blijft.