Recept van de dag: Ragù met spaghetti

En we gaan weer echt koken. De hitte is echt weg. Frisse wind uit het westen. Wat gaan we eten? Even genoeg van courgettes en salades. Maar wat dan? Spaghetti ragù. Ten onrechte Bolognese genoemd. Het vlees wordt gekookt in melk en de saus krijgt een warme dikke smaak, zacht, aards, vullend. Zeg tegen de slager dat je grof gehakt nodig hebt. Dat regelt een slager graag voor je. Je wilt niet van dat gehakt dat helemaal tot saus verkookt.