Bijzonder overnachten: 3 x magische kerstverblijven

Winterwonderland

Sleeën met rendieren, elfjes ontmoeten en de kerstman de hand schudden: bij Santa Claus Holiday Village in Rovaniemi in Finland kan dat!

Je verblijft dan op slechts twee minuten loopafstand van de kerstman in een sfeervol kersthuisje. De huisjes zijn gelegen in een mooie winterse omgeving en zijn ideaal voor een fijne tijd in de sneeuw. Winterwonderland op z’n best!

Verstopt

Heb je wel zin in een magische overnachting, maar ben je niet per se fan van kerst? Dan vind je in Utah jouw ultieme verblijf, namelijk de grot van de Grinch. Terwijl hij alle cadeaus aan het stelen is kun jij logeren in zijn chaotische grot waar uiteraard zijn legendarische orgel staat en waar je zijn harige groene boeken vindt.

Een kerstboom ontbreekt, want daar houdt de Grinch niet van. Reken ook niet op een internetvebinding of een televisie want stel je voor dat je toch iets meekrijgt van de feestdagen...

Alleen thuis

Je kent de Home Alone-films vast wel, waarin Kevin McCallister (gespeeld door Macaulay Culkin) met kerst alleen achterblijft. Het huis van de McCallisters in Chicago, dat ook in de nieuwste film Home Sweet Home Alone te zien is, werd door Airbnb eenmalig opengesteld voor gasten.

Vier fans mochten ervaren hoe het is om net als Kevin de kerst alleen door te brengen in het gigantische huis. Heel erg vonden ze dat waarschijnlijk niet, want de fans de kregen onder andere pizza’s voorgeschoteld die ook in de film werden gegeten. En uiteraard konden ze naar hun favoriete films kijken!