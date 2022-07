Huisparfum: elke ruimte z’n eigen geur

Het maskeren van luchtjes begon eigenlijk in het toilet: daar zijn immers genoeg geuren te vervangen voor iets frisser ruikende. Inmiddels kunnen ook de woon-, slaap- of welke kamer in huis dan ook van een eigen luchtje worden voorzien, die, net zoals bij een parfum bij een persoon, afhankelijk kan zijn van moment en gemoed een eigen geur heeft. Waar een persoon het vooral moet doen met een parfumspray, kan in huis ook voor zogeheten room sprays, geurstokjes en -kaarsen worden gekozen.

Het grote verschil tussen persoonlijke parfums en huisparfums zit hem vooral in de geur zelf. Even je favoriete geurtje dat je die ochtend op hebt gedaan door de woonkamer spuiten, werkt niet, weet Sebastiaan van de Burgt, Product Development Manager bij het Nederlandse merk Marie-Stella-Maris: „Je kunt zeggen dat persoonlijke parfums complexer zijn. De huid zorgt ervoor dat de geur gedurende de dag ontwikkelt en dat je daarmee uitgebreid kunt genieten van de top, het hart en de basistonen. Een huisparfum maak je meer eendimensionaal mee.”

Wat wil je waar?

Er zijn ook overeenkomsten tussen persoonlijke geuren en huisparfums: beide hebben te maken met trends, gelegenheden en seizoenen. Zo wil je misschien in december een compleet ander huisparfum hebben dan in mei, net zoals je op een dinsdag een andere parfum dan vrijdagavond bij een diner draagt. „Waar een badkamer fris mag ruiken, wil je in de woonkamer een warme geur en in de slaapkamer een rustgevende, zoals lavendel.”

Bij het ontwikkelen, maar ook het gebruik, speelt veiligheid een grote rol. In 2004 kwamen luchtverfrissers in het nieuws omdat ze schadelijke stoffen zouden afgeven. Uit onderzoek kwam naar voren dat dat inderdaad het geval was, maar niet dusdanig dat het een gevaar voor de gezondheid kan opleveren. Ook geurkaarsen kwamen om deze reden onder vuur te liggen, met eveneens de disclaimer dat dit geldt voor langdurig gebruik. Voor alle producten geldt: hoe meer gebruik van natuurlijke ingrediënten, zoals bijenwas in kaarsen, hoe beter. Let bij de aanschaf op de waarschuwingen en ingrediënten, vermeld op de verpakkingen.

„Een huisparfum is een verlenging van het interieur en de sfeer van een huis”, zegt Van de Burgt. „Met een huisgeur beïnvloed je je gemoedstoestand ten positieve: het geeft rust en maakt dat je graag thuiskomst en gasten zich welkom voelen.”