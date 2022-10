Premium Het beste van De Telegraaf

Kennis brengt nieuwe inzichten Hormonen hebben de macht over al onze lichaamsprocessen: zo zit dat precies

Door Marion van Es

Hormonen communiceren met onze hersens en darmen. Ⓒ foto Getty Images

Als het woord ’hormonen’ valt, wordt al snel gedacht aan zwangerschap, opvliegers en die paar dagen in de maand wanneer vrouwen soms wat humeurig zijn. Onterecht, vindt internist-endocrinoloog Max Nieuwdorp. In zijn boek Wij zijn onze hormonen beschrijft hij de macht van deze stofjes over alle lichaamsprocessen en in alle levensfasen.