Giftige positiviteit: wat is het en wat doe je ertegen?

Het komt je vast bekend voor; deel je negatief nieuws met een vriend of familielid, reageert de ander door te zeggen: ’Ach, je hebt tenminste een dak boven je hoofd...’ Of: ’Gelukkig ben je gezond...’ Misschien ben je zelf wel iemand die vaak zo reageert.

Jij (of hij/zij) bedoelt het vast goed, maar dit is een typisch voorbeeld van giftige positiviteit. Je probeert in dat geval een positieve draai te geven aan negatieve situaties of emoties, waardoor je de boel eigenlijk bagatelliseert. Want laten we eerlijk zijn: het leven gáát niet altijd over rozen.

Door altijd maar het positieve ergens van in te zien, loop je het gevaar de ander het gevoel te geven dat de emoties die gevoeld worden overdreven zijn, waardoor het negatieve gevoel juist alleen maar erger kan worden. Dit kan dan weer gevolgen hebben voor het verwerken van verdriet of een andere emotie.

Eerlijk zijn

Heb je iemand in je omgeving die zich regelmatig schuldig maakt aan giftige positiviteit terwijl je je alleen maar gesteund en gehoord wil voelen? „Probeer dan allereerst niet boos op diegene te zijn, want hij/zij bedoelt het waarschijnlijk goed, zo adviseert Somia Zaman, een psychotherapeut die onder andere gespecialiseerd is EMDR. „Maar zeg het wel eerlijk als de alsmaar positieve houding van de ander je dwarszit en als het je niet verder helpt.”

Besef

Ben jij juist degene die altijd het positieve probeert te zien van negatieve situaties? Zaman: „Als je weet dat je de neiging hebt om naar de positieve dingen te kijken wanneer iemand je zijn slechte nieuws vertelt, onthoud dan dat het belangrijk is dat je luistert en de emoties erkent”, legt ze uit. „Je zou dingen kunnen zeggen als: „Ik weet dat je het moeilijk hebt op dit moment.”

Ook is het een goed idee om de ander te vragen hoe je kunt helpen. Maar eigenlijk is het nog beter om heel weinig te zeggen en vooral te luisteren. „Laat hen weten dat je er voor ze bent.”