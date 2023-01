Premium Het beste van De Telegraaf

Binnenkijker Binnenkijken in de volledig vernieuwde arbeiderswoning van Esther in Santpoort-Noord

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

Esther van Beek met hond Jackie: „Wij waren onze eigen binnenhuisarchitect!” Ⓒ René Bouwman

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn is dat in het gemeentelijke monument van Esther en Jeroen van Beek in Santpoort-Noord.