Naar 100 km/u in twee seconden: meest extreme auto ooit te koop

De Aspark Owl is nu te koop voor wie het geld heeft en het ervoor over heeft. Ⓒ Aspark

Binnen twee seconden van nul naar honderd. Een acceleratie-barrière die tot voor kort onvoorstelbaar was, is gebroken door de elektrisch aangedreven Aspark Owl. Deze in bijna alle opzichten de meest extreme supercar ooit is nu te koop. Je moet echter wel hele diepe zakken hebben om het Japanse racemonster op de kop te tikken.