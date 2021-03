Premium Binnenland

In alle vroegte al druk bij de kapper: ’Ik heb jullie echt gemist’

Drie klanten van kapsalon Hair & the City staan woensdagochtend in alle vroegte te trappelen om plaats te nemen in de kappersstoel. „Ik dacht eerst dat mijn kapper een grap maakte dat ik om vijf uur in de ochtend terecht kon. Dat was het niet, maar ik ben blij dat ik terecht kon. Ik heb mijn kap...