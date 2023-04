Mahsa (40) zoekt op vakantie graag uitersten op: ’Zorgt voor een superbeleving’

Herinnering

„Achttien jaar geleden gingen we vier weken met de familie naar Iran waar mijn zussen, broer en ik zijn geboren. Voor onze partners was het de eerste keer dat zij er waren. Enerzijds was het een familiereünie, anderzijds de herontdekking van een land met zo’n mooie en rijke geschiedenis, zoals het bezoek aan de nederzetting Persepolis en aan het graf van de grote dichter Hafez.”

Drama

„Tijdens een roadtrip in Mexico stuitten we van San Cristobal de las Casas onderweg naar Palenque op een demonstratie. De andere route was ook door vrachtwagens geblokkeerd.

Met de betogers viel niet te praten; ze vonden het bijna leuk dat we als toeristen letterlijk vastzaten. De politie stond erbij en keek ernaar. We besloten in een dorp te overnachten, maar de volgende ochtend stonden de trucks er nog steeds. De alternatieve route, gekregen van locals, voerde door gebieden waar autorijden niet echt de bedoeling was.”

Koffers

„Drie keer is onze bagage niet meteen aangekomen maar pas de volgende dag geleverd. Zo zaten we zonder thermosokken in Tromso in Noorwegen en liepen we een dag in de Azoren, met een hoge luchtvochtigheid, in een joggingbroek.”

Advies

„Ga! Voor de een is dat dichter bij huis, voor de ander een verre reis, op eigen houtje of georganiseerd. Bepaal wat je wel of niet in een reis zoekt en kies daarop je bestemming. Gun jezelf de lol van een nieuwe plek, hoe ver of dichtbij dat ook is.”

Contrast

„Wij zoeken vaak uitersten op, zoals de hitte van National Park Death Valley en de volgende dag de Strip in Las Vegas. Of de woestijn in Dubai en 2,5 uur later op 800 meter hoogte op de Burj Khalifa staan. Zo’n contrast zorgt altijd voor een superbeleving.”

Altijd mee

„Onze onverwoestbare Olympus tough adventure-camera waarmee je kunt zwemmen, zelfs in de Dode Zee in Israël. Hij heeft meerdere watervallen in Hawaï overleefd en kan erg goed tegen kou.”

Overschat

„Playa del Carmen en Cancun in Mexico. Tijdens onze rondreis stonden deze plaatsen natuurlijk ook op de route. Leuk om te hebben gezien, maar ik ben blij dat we het echte Mexico hebben gezien en ervaren.”

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl